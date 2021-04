Un beau charivari pour clôturer la manif chez Clarebout à Frameries: écoutez...

Une bonne centaine de personnes étaient présentes ce dimanche vers onze heures face à l’entrée de l’usine Clarebout sur le zoning de Frameries. C’est à ce moment-là que des manifestants sont montés sur le toit des installations du géant de la frite surgelée pour y installer une banderole imposante : « Nos frites, on les aime paysannes » ! On ne peut être plus clair.