Les espaces de coworking poussent comme des champignons à Mons-Borinage

Work in Mons, le petit dernier. - D.R.

En quelques années, les espaces de coworking se sont multipliés. Aujourd’hui, on en compte 6: 4 à Mons, 1 à Frameries et 1 à Dour. Les avantages du coworking sont nombreux : cadre de travail privé, ambiance conviviale, échanges avec des professionnels, partie commune et espace de détente.