Un parrain de renom pour l’association montoise la Joëlette du rire: Joachim Gérard

C’est désormais officiel depuis une semaine, Joachim Gérard est devenu le parrain de la Joëlette du rire. Il s’agit d’une véritable aubaine pour cette ASBL conviviale qui milite pour une noble cause, à savoir, l’accès au sport et plus particulièrement de la course à pied pour les P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite) et plus globalement, pour les personnes en situation de handicap.

** **** ******* ** ***** ***** *** ******** *********** ** ******* ** ******* ** ** ************ ***** ************ ********* * ***** *********** *** ** ******* ************ ******* *** ******* ** ********** **** ************* **** *** *************** ** ****** **** *********** ** ********** ******* ** *** *************** *** ********** ***** ** ****** ** **** ** ** ***** ** ******* ********* **** *** ** ********** *** ********** ** *** ******** ******* **** ** ***** ******** ** ****** ** ** ********* ** *********** ** **** ****** ******* ******************* ******** ********* ********* ************** ** ******** ** ********* ** ****** ******** ** ***** **************** *** ** ***** ****** * * ************ *** ****** ************* **** ********** ************** ** ********* ******* **** ******** ******* ******** ********* ** ******** ************* ** ********* ****** ** ********** ******** ** ****** **** ******** **** ** ****** ************** *** ** **** ************** ******* ********* ****** ** *** ******* ******** *** ** ************* * ** **** ** ***** ************ ********** ** **** **** ****** *** ***** ************ ** *** ********* *** ******* *** ** ************ ** ******** ** ************** ** ** ** **** ** ****** **** ** ***** ********** **** ******** **** **** ******* ** ********** ******* **************** *** ********* ** ********* ** ******** **** ** *** ** **** *** ****** **** ******* ************* *** ************ ** ***** ************ ** **** ****** ** **** ** ************** ******** ********** ********* **** ** ******** *********** **** *** ***** *********** **** ******* ******* ******** *********** **** ** ******* ********* ** *** ******* *** ** ******* *********** ** ********* ** ********* *** ******** ************ ****** ********** *** ******* ******** *** ******** *********** ** ********* ** **** ** **** ***** ** ****** ** ******** *** ******* **** ********** **** **** ******* *** *** ******** ******* ** *** **************** ******** ****************** ** ***** ****** **** ***** ************* ** *********** *** **** ** ****** ************ ** **** ****** ** ******** *** ******** *** ****** ************ ** * ***** **** ******** ** ********** ** ****** ************ ********** *** ** ********* ** **** **** *** *** ****** ** *** ********** ********** **** ****** ******* ******** ********** ** ******** ** ******** ***** ** ******* ******** **** ** *** ********** ************* ******* *********** ***** ******** **** *** ********* *** **** ******** *** ** ******** ****** ********** ******* ** ******* ** ******* ** *** **** ** ********* ** ******* ** *********************** *********** *************