Aux assises, les témoins sont nombreux: Xavier et Véronique se disputaient souvent

La cour d’assises de Mons a commencé, ce mardi, l’audition des témoins qui ont fréquenté Xavier Van Den Brandt et Véronique Quidouce dans des tavernes de Mons et d’ailleurs. Selon les témoins, les chamailleries et les disputes étaient quotidiennes entre Xavier et Véronique. Cette dernière était jalouse et lui assez désinvolte.

********** ** ******* ****** ** ** ********** *** ** ************ ** ** ******* *** *** ******** ********* ******* ** ** *** ** ****** *** ***************** ******* ********* *** ** ******** ******* *** ****** *********** ** ********* **** ** ***** **** ** ***** **** ********** ****** ** **** ******** *** ************* ******* ********* ** ****** ** ************** ** ***** **** *** *********** *** ** ***** ** ********** ********** ***** **** ***** ******* *** ******* *** ** *** ** **** ***** *** ******* ********* ******************** ******* ******* ** ******* ** ***** ** ***** ******* ********* ***** ** **** *** ****** ********** ********* **** *** ** **** *** ********** ********* ******* ** **** ********* ******* ********** ***** **** * ***** ** ******** ** ******* ** ** ***** ** ****** *** ****** *** ********* ********** ********** ** ***** ******** **** ** ******** ** ************* ****** ******** ** ******* ******* *** ********** ******* ********** *** ****** **** ******* *********** ***** ******** **** ** **************** ** *** ************ ** ******* ****** ***** ********* ********* ****** ***** ********** *** ********* ** ****** **** *********** *********** ** *********** ******* ** ******** ********* ** *** ********* ***** ** **** **** ****** ********** ****** **** ** ***** ***** ** ** ***** ** ******* ** ******** *** ** ** ***** ***** *** ***************** ********** ** ******* *** ************ *** ********** ******* ******** **** ** ****** ** ***** ** ********** **** *** ************ ************ ******** ******* **** *** **** ** ******** ******* ** ********** ********** **** ** ****** **** ******* ***** ******* ** ***** ** ***** ********** ** **************** ********** ***** *** ******* ********* ************* ****** *** ****** ****** ***** *** ******** ******* ** ******** ***** ********* ********** ***** ** ***** *** ******* ********* ************** ******** ********* ****** ** ************** ** ******* ***** ** ****** ******** ** ** ***** ** ****** ************** ** *** *********** ******* *** ** ******** ****** **** *********** ** **** ***** ******* ** ** ****** ******** ******* **** ******* ** * ***** **** *********** ** ** ***** ******* **** ************************ ******* ********** ********* ******* ** ******* ** ** **** ************** *********** *** ** ****** *************** ******** ******* * ***** *** ************ ** ****** **** ************* ******* ******* ** ******* ******** *** *** ************** ** ** *********** ******** ********** ********* ** ***** ****** * ********* *** ** ******* ** ********** ****** *********** ** *** ******* ** ** ***** *********** ** ******** *********** ***** ****** ** ******* ********* ** ** ******* **** ** ** ***** ****** ** ** ****** ** ** ******** *** ******** **** ** ********* ***** ** ******** ** ** ****** Véronique, la victime, avait consommé de la cocaïne ** **** *************** ***** ********* ** *********** **** ******** *** ************* ******** *** ** ******** ******** ***** ********* ** ** ******** ***** ** **** ****** ***** ** ***** ***** ******* *************** ** ********** ************* **** *** ******** ** *** ******** *** ** ******* *** ** ********* ** ********** **** ***** ** ***** * ***** ********* **** ******** ** ** ******** **** ** ******** **** ** ******** ** * ******** ******* ********* ** ********* ************ **** ** *********** ********** ****** *** ** ************ ** ******** ********* ** ********* ************* *************** ***** ******* ******** ** ************ ********** **** ******* **** ******** *** *** ***** ***************** ********* ***** ******* ******** ** *** ************ ******************* ******** *********** ** ***** ****** * ******** ** ******* **** ****** ** ******* ****** ******* *********** **** ** ** **** ******** ** ** ********** *** ** ******* ************* *********** ** ********** ******** *** *********** **** ** * * ***** *** ************** **** ************* *********** ** ************ ******* ************ ** ***** *** ******* ** *** ************** **** *********** **** ******** *************** ** ******* ******** ** ** ******** ** ****** ******************** ******* ********** ** *** ********** ** ***** ** *** ** ** *********** ** **** ****** *** ********* *********** *** ******** *** ** ******** Assises: Xavier, l’accusé, responsable de ses actes, «a aussi besoin d’être aimé» Photo EG La cour d’assises du Hainaut a auditionné, ce mardi matin, quatre psychologues et psychiatres qui ont rencontré Xavier Van Den Brandt en prison afin de déceler un éventuel trouble mental. Celui qui est accusé d’avoir tué sa compagne Véronique Quidouce en décembre 2018 à Mons est capable de contrôler ses actes… *********** ** ********* ***** ********* ****** ** ****** ************* ** ******* ** ************** **** ****** *********** * *** ****** ***** *** ** ********** ******************* *********** ************ *********** * ***** ****** ********* ************** ******** ** ************ *** * ******** *** ********** ************ *** ********** ************** *** ***** ***** ******** **** ***** *** ******** ***** ***** ******** ** ******** ** ***** ** *** * ******** ** **** ************ ** *** ***** **** ************ ************** *** ** ******** ** ******** ************ **** ** *** ***************** * ******** ** ****** ** ** ******** ****** ****** *** ********* ****** ************ ******* ******** ***** ********* ******** ***** ***** *** ** ********* ** ******** ********** **** ************ ** *** ******************** *** ** ******* ** ******** **** ** *** ******************** *** ******** ****** **** ***** ********* ** ********** * ** ****** *** *** ****** ** ****** ******** ** ******* *** *** ******** ****** **** ** ******* ********** ** ***** ****** ******* *** *** ****** ******** **** ********** ** *** ** *********** ********** * ********* ******* ** ******* *** ** ******* *** ** ******* ***** *** ********** **** ** ******** *** *** ***************** ** ** ********* ***** *** ******** ******* * ******** ** **** ** ******* *** ** ****** *** ********* **** *************** ** ** ******* ****** *** ** ***** *** ******* ** ***** ********** ******** *** ***** *** ************* ***** ******* ********** ****** *** ********* ********** ** * ******* ***** *********** *** ********* **** *************** ** ******* ************ ** ***** ** ** ****** **** *** ******** *** **** ** ** ********* ** ********* ** ******* ******* *********** ***** ********** ********** ****** *** *** ****** * ***** ****** ** ******** ** ** ******** **** ** ****** **** ****** ********** ** ********** ** *** ** ***** **** ******** ******* ******* ******** *** ********** ******** ********* ** ** ******* **** ** ********