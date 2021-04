Mons: le jardin suspendu se prépare à rouvrir ses portes

Après sa fermeture hivernale, le jardin suspendu de Mons s’apprête à rouvrir ses portes. Initialement prévue mi-avril, la réouverture se fera en mai. Et ce, en raison des mesures sanitaires et de la météo. Pour l’heure, les volontaires sont à pied d’œuvre pour remettre l’endroit en état et accueillir les premiers visiteurs.

