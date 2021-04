Le médecin montois J. Lechien va donner cours pour l’université d’Harvard !

Le Dr Jérôme Lechien n’est plus à présenter. Après avoir découvert en 2020 le symptôme caractéristique de la Covid-19 (perte de goût et d’odorat), c’est un nouveau défi qui se présente au jeune ORL montois. En juin, il va donner cours pour l’université d’Harvard, un cours destiné aux ORL et gastro-entérologues d’Harvard et du Brigham & Women’s Hospital de Boston. Avant Los Angeles.

**** **** ********* ******* *** ** ******* ******** ******* ********* **** ******* *** ********* ****** *** *** ************ ****** ** ****** ********** ****** ***** ********* *** ******** ** *************** ** **** ** ** ****** ** ******* * *********** *** ********** ************** ********** *** ******* **** *** ******** ** ** ***** ****** ********** ** ******* **** ** ****** *** *** *********** ** ** **** ** ** ******* ******** *** ********* ***** *** ********** ** ***** ** *** ************ ******* *** ** ********* ************ ** ********** *** ********* ************** *** **** ******* ******* *** **** **** ** ****** *** ******** *** **** *** ********* ************ ********* ** ******* *** ** **** ** ************ ******** ** ********* *** ********* ************** ***** ** *** *********** ******** ******** ******* * ****** *** ************** *************** ********** ********* **** *** ********* ** *********** ***** ******* **************** ** ********** ****** *** ***** ********* ********* ** ****** **** ***** **** *** ********* ** *************** ***** ********* **************** ** ******* * ***** ** ********** **** **** *** ******* ******* ** ****** ** ************* *************** ** ***** **** ******** *** **** ** ******* **** ************ ** ** ****** *** ********* ****** *** *** ******** ****** ** ** ***** ** ****** ** *************** *** ******** *********** *** ********* ************** ****** ** ** ***** ** ****** ************** ** ******** *********** ** ***** ********** ********** ******** ******* * ******* ******* ******* ******** **** ** ************ **** ******* ** ******* *************** **** ************ ** ****** *** *** ******** ** **** ****** *** ****** ***** **** ** ***** **** ** ******* ** ** ****** *** ***** ** ******** ** ******** ** ********** ****** *** ******** ** **** ***** ** ********** ************* **** ******* *** ** ************ ******************* ******* ************ ***** ***** ** ****** ************** *** ********** *** ************ *********** ****** ** **** ** ****** **** ** ************* *** ********** *** ** ********** ******* **** ***** *** **** ******** ** ****** ** *** ************ ********* ********* ** ******* **** ********** ****** ****** *** *********** **** **** ** ****** ******* ** ******* *** ******* ******* *********** ******** **** ************** *** ********* ** ****** ******* ** ******* *** **** ** **** ** ****** *** ****** ** ** ****** ** ******* *********** **** *********** ** ***** ** ************* ****** ****** ** ***** **** ********** ** ************ ********* ** *** ******** **** ******* **** ******** ***** ******** ********** ********* *** *********** *** *** **** ***** ******* ** **** ****** ** ** ** ****** ** **** ****** ***** ********** **** ******** ************* ******** *** **** *** ******************* ******* ******** ******** **************** ***** ** ******************* ** * ***** ** ** ******* ******* **** ** ***** ** ** ******* ** ******** **** *************** ************ *** ********* ****** ***** ** *********** ** ********* **** *** ******** **************** ****** *** ***** ** ***** ***** **** *** ********* *** *********** *** ********* *** *** ************ **** *** **** ** **** ******* ** ****** *** ***** *** ** ******* *** *********** *** ******** ** ************ *** ******* ************** **** ** ******* *** ********** ********** ***** *** ** *** ******* ** ** **** ************ ** ********* ** ******* **** ** ** ** ** ********** ************* ** **** ******** *************** ***** ******* **** ** **** ** ***************** ******* ** ********