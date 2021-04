Le Singe du Grand’Garde, porte-bonheur des Montois, va subir un lifting

La rénovation de la façade de l’hôtel de ville de Mons vient de débuter. Et le Singe du Grand’Garde, solidement accroché à la façade, va aussi subir un lifting. Dans quelques mois, il sera pris en charge par une fonderie. L’objectif est de vérifier son état et de lui appliquer une platine afin de le protéger. En attendant, le plus connu des Montois est enfermé dans une boîte.

Lire aussi Mons: 867.000€ pour les échafaudages de l'hôtel de ville et autres préparatifs

Mons: le porche de l'hôtel de ville sera fermé dès ce lundi Les travaux débutent ce lundi. - E.G. Grâce à l'obtention de subsides par la Région Wallonne et le FEDER, la Ville de Mons va pouvoir entamer des travaux de restauration de la façade de la maison communale.