Mons: un café où les enfants sont les bienvenus ouvrira dans la Grand’Rue

Il y a un peu plus d’un an, Jennifer Leloup et sa maman entrevoyaient l’ouverture de leur café P’tika, un endroit où parents et enfants sont accueillis à bras ouverts. Initialement prévue à la rue des Capucins à Mons, l’ouverture qui a été reportée suite à la pandémie se fera finalement dans la Grand’Rue.

