Panneaux solaires, verger sur le campus… la FUCaM Mons multiplie les projets verts

Le Times Higher Education (THE) propose, depuis 2019, un nouveau classement qui évalue les performances des universités, au niveau mondial, par rapport aux objectifs de développement durable. Et l’UCL Louvain, pour sa première participation, finit à la première place en Belgique. Elle se classe même entre la 101e et la 200e position au niveau mondial. Voici les initiatives mises en place à Mons.

**** ** ********* ************** ************* ******** *** ******* ********** ** ** ******** ** ** ********* ***** **** ** ********* ** ***** ** **** ** ** **** ********* *** ***** ************ ************** ** ****** ******** **** ********* ******** ** ************** ** ****** *************** ** ******** ** ** *** ***** *************** **** ** ***** ** ********* **** ******** *** ************ ** ******** ** ************ ** ** ************ ** ** ********* ********* ********** **** *** ******** ***** ** ** ********** ** ************* ******* *** ** ******** ***** ** ****** ** ****** ** *********** ** ******** *** ** ******* ********* *** ** ******* ******** *** ************** *** ***** ******** ********** *** ************* ******* ******** ******** ** *** ************** ** ******** ** ******* ** ************* ******* ********** ** *** ***** ** ****** ** ********** ** ******* ******** ** *** ************** ************ ** **** ********* ** *********************** ************* ************* ****** *********** *********** *************** **** *** ********* ** ************** *************** ******** ****** ******** *********** ** ** ********** ** ************** ********************* * ** ****** ******** ** *** *************** ********** ******* ** *********** **** *** ********** **** *** ********* ******** **** ** **** ********* ** *************** ** ** ******* ** ** ********** ** ** ***** ** ****** *** ******* *** ******* *** ** ***** ** ** ******** ****** ** ******** ************ ***** *********** ** **** ******* ** ***** ****** **** **** **** ******** *** ********* ** ************** ******* **** *** ********** *********** ****** ****************** ** **** *************** ** ***** **** ** **** ********** ***** *** **************** ** *********** ******* ** **** **** *** *********** **** ***** ************* **** *** ********** ** ********* ** ** ************ **** ******* ** ***** ** ** ******* *** ********* ************* **** ** ****** *** ** ****** ******* ****** ********* ***** **** * ** ****** * ********* ********* ** ******* ****** ****** **************** *************** ** ************** *** ***** ** *** ******** ******** *** **** ***** *** ** ******* ** ********* ********** *********** ********* ** ** ************ ************* ** ***** ** ********** *********** *** ***** ***** ** ***** **** ****** ** ***** ****** ** ***** ************** ********* ***** *** *************** ** ****** ************ ** ******** ** ******* ********* ** *** *********** ** ************ ******* ** ******* ************* *********** ** ********* ** ********* **** ** ********* ********* ****** ****** *** ** ******* ************ ** ********* ** *** ** ************ ** ******* *** *************