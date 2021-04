Mons-Borinage: l’Horeca a du mal à recruter, voici où vous pouvez postuler

Les restaurateurs et cafetiers n’avaient pas, en temps normal, trop de difficultés en cette saison printanière pour trouver du personnel. La recherche de main-d’œuvre est devenue plus difficile dans l’Horeca avec l’incertitude liée au contexte sanitaire. Les patrons des établissements arrivent tout de même à s’en sortir, même si les C.V. sont moins nombreux et les réponses aux annonces également.