Un Montois crée sa propre marque de vêtements à seulement 13 ans!

Félix Lawton a décidé de se lancer et a créé sa propre marque de vêtements. Particularité: ce jeune Montois n’est âgé que de 13 ans! Passionné par la mode et les marques comme Louis Vuitton et Gucci, l’adolescent a mis au point sa première collection de t-shirts et de sweat-shirts. Et les modèles se sont tous vendus.

**** ***** ******** ****** ******* **** ******* **** ******************* ***** *** ***** **************** *** ********** *** *** ** **** ******** ** ***** ** ******** ** ****** ********** ******** ** **** ** *** ** ****** ******* ** *** *** ***** ****** ***** ******** ***** ** ********* ** ** **** *** * ****** ** ****** ****** ** *********** ********** *** ******* ****** **** ***** **** ** ***** ******************* ******* ******** ** ****** ********** ********* **** ** ******** ** **** ********** ** ****** ******* **** ******** **************** ** * ********* ***** **** **** ************* ** *************** ********** *** ********* ** ********* ********** *** ********* ************** * *********** ** ** **** ** ****** **** ** ***** ********** * ****** *** ****** ***** ******** ** **** *** ****** ******* ** ***** ******** ***** ***** ******* ** ****** ** *** ***** ****** *** ******** ** *** *** ******** ******** ******* *** ********** ** ***** ******** ** ***** ** ******** *** *******************