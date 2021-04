Le procès de Jean, SDF montois, reporté: il est accusé d’avoir menacé des policiers

Reporté au 21 octobre ! Le procès de Jean, SDF, devant le tribunal de Mons, traîne en longueur… et à la lumière de l’audience de ce jeudi, on en conclut qu’il existe un fossé entre la justice, le prévenu et ses soutiens citoyens. Mais il a gagné du temps grâce à une indélicatesse involontaire du parquet… Jean est accusé d’avoir menacé et calomnié la police.

***** ****** *** ****** **** *** ********* **** ******* ******** ** ******** ****** ** ******* ** ******* ***** ***** ******* ** ********* ************ ** ** ******* ***** ** ***** *** *** ****** **** ** **** **** ***** ******* **** ** ********* ************ ******* *** ***** ****** *** ******* *** ******** ******* ************ **** ** ****** ******* *** *** ** ********** ****** ** ******** ** ***** ** ************ *** ******* ***** ****** ********* ** **** ********** ********* ** ******* ** ********* ************ **** ***** ** ** ***** ******** ** ***** ** ****** ***** ****** ** ** ******** **** ***** ***** *********** ** ********** ****** ******** **** ********** ** ***** ***** ******** ****************** **** ******** *** ***** **** ************ ****** ***** ******* ** ********* *********** ** ***** ********* ************* ******* *** ***** * ***** ** **** **** ** ***** ** ** ** *** **** ** **** **** ************* ** **** ** ***** *** ***** ** ******* ** ** ************ ** ************ ** ** ****** ** ****** ** **** *** ****** ** *********** ** *** ****** ** ****** ************** ** ***** ****** ******** ********* *** ****** ******* ******* ****** *** ********* *************************** ***** ****** ** *** ****** ***** *********** *** ****** ************ ** ********* ** ** ********** *** ** ******* ** ******* ***** ******* **** ***** ** ******* *** ********* *********** ** ********* ********** ****** *** ***** ****** ** ** ***************** ******** ***** *** * ** ****** *** ******* ** *** ******* ** ************ ** ******** ** ***** ***** ** ******* ** ** ******** ** ***** ****** ** ***************** ** ******************** ** ******* *************** ****** ***** ** ************ ** *********** ** ************** ** ******** *** * ****** ** ******** *************** ** ***** * ******** ** ******* ** ******* ************* ****** ** ***** ** ******** *** ***** *** ***** ******** *** ******* ***** ************* ** ****** ********* ** *********** ** ********* *** * **** ******** ** ******* ** ** ******* **** *** ******* ************ ********** **** ***** ** ******* ************ ** ***** ******* *** ****** ** *********** ** *** ********** *** ***** ** ** **** ** *** ********************* ********* ** ******** ** ************** ***** *********** ** ****** ** ************* **** * ******* *** **** ****** ****** ** ******* ****** *** ** **** ** ******* ****** *** ******* ** **** *** *********** ** ***** ** ******** **** ******* *** ****** ** ****** ******* ** **** ** ***** ***** ***** ********* ** *** ****** *********** *** *** **** ** ******* **** *** ****** ** ****** **** ********** ******* ***** ** ****** ** **** ** ** ****** *** ******** ** ************* ** ***** **** ** ****** ** ******