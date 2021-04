Quand le médecin montois Jérôme Lechien «donne cours» à Emmanuel Macron

Le Dr Jérôme Lechien n’est plus à présenter. Après avoir découvert en 2020 le symptôme caractéristique de la Covid-19 (perte de goût et d’odorat), c’est un nouveau défi qui se présente au jeune ORL montois. En juin, il va donner cours pour l’université d’Harvard, un cours destiné aux ORL et gastro-entérologues d’Harvard et du Brigham & Women’s Hospital de Boston. Avant Los Angeles.