Tapages nocturnes dans des kots à Mons: «Mes filles s’endorment en classe» (vidéo)

Roxane Martin est maman de deux filles âgées de 4 et 6 ans. Depuis 2 semaines, aucun membre de la famille n’arrive à dormir. En cause, des étudiants qui habitent en face de chez elle à la rue de la Croix-Rouge, et qui font la fête jusqu’au bout de la nuit. Les riverains ont déposé de nombreuses plaintes. Ils témoignent.