Festival de Dour: «Il y a peu de chance qu’il ait lieu», dit l’organisateur

Plus le temps avance, plus les espoirs s’amenuisent. Malgré le Codeco consacré ce vendredi à la culture, le gouvernement n’a toujours pas donné de réponse claire. Et c’est ce qu’attend Damien Dufrasne, l’organisateur de l’événement, avant de se prononcer. Il est tout de même réaliste: il y a peu de chance que le festival de Dour, comme on le connaît, ait lieu.

Damien Dufrasne (Festival de Dour) déçu du Codeco: «On va devoir sortir les crocs» Damien Dufrasne attend toujours des réponses. - Belga/D.R. Ce mercredi, le comité de concertation a annoncé un assouplissement des mesures sanitaires pour les semaines à venir. Le secteur culturel n'a été que peu mentionné, puisque le gouvernement attend encore une dizaine de jours pour se prononcer. L'organisateur du festival de Dour déplore le manque de clarté du politique.