Mons: une pièce d’argent trouvée dans une muraille lors des fouilles, rue Masquelier

Passionnante archéologie! Tout ce mois d’avril, une dizaine de manieurs des vieilles pierres mettent au jour l’abbaye du Val des Ecoliers sous les restes de l’ancienne Poste, rue André Masquelier à Mons. Sous la commandite de l’AWaP, agence wallonne du patrimoine, et d’Isabelle Deramaix, ils manient la pelle et la truelle sous les ordres de Corentin Massart, pour le compte de l’asbl «Recherches et Inspections archéologiques», de Wavre. En amont des travaux de construction de logements, de bureaux et d’un parking souterrain, l’équipe de Corentin Massart a jusqu’au 30 avril pour recueillir les secrets de cette abbaye.

