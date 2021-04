Les danseurs du Dance Center ont investi les lieux non-essentiels de Mons (vidéos)

L’asbl Dance Center a, le temps de quelques pas de danse, pris possession des lieux repris comme «non-essentiels» pour proposer un projet artistique et fédérateur. En effet, ce samedi et le dimanche 9 mai prochain, danseurs, danseuses et professeurs vont réaliser des petites chorégraphies qui seront mises en ligne sur les réseaux sociaux de l’école de danse montoise qui existe depuis 40 ans mais également sur les sites web de chaque endroit visité. Des lieux qui sont, eux aussi, à l’arrêt depuis bien trop longtemps.

