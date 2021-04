La plaque personnalisée de Mahory, de Maisières, mise à l’honneur sur RTL-TVI

La voiture de Mahory Vigneri ne passe pas inaperçue sur les routes avec sa plaque personnalisée «DARKO». Le Maisièrois a décidé, il y a trois ans et demi, de placarder son surnom, issu de l’univers des Transformers, sur son véhicule. Son histoire sera d’ailleurs racontée sur RTL-TVI dans un volet de l’émission «C’est ma plaque», dédiée aux plaques de voitures personnalisées. Une émission dans laquelle on retrouvera également Jacqueline Galant et sa plaque personnalisée Jurbise!

