Sirault: le Noir Bonnet commercialise ses fameuses croquettes au fromage

Alicia et Ismaël, gérants du Noir Bonnet, ancien restaurant devenu Concept Store belge, ont décidé de se montrer solidaires et de prêter gratuitement leur terrasse à leurs amis Aurore et Geoffrey, patrons du Twenty Buns à Mons. Suite à l’annonce du Comité de concertation de mercredi dernier, ces derniers ne pouvaient rouvrir sans terrasse à leur disposition. Un beau geste solidaire des Siraultois.