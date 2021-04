Le chef colfontainois Grégory Marichal a fini sur la 3e marche du podium

Grégory Marichal, chef du restaurant «A la mémoire de» à Pâturages, faisait partie des demi-finalistes du concours «The Star of Belgian Cuisine». Le concours se déroulait ce dimanche, à Anderlecht. Il avait embarqué dans l’aventure son sommelier, son épouse et son commis. Il a dû travailler avec des ingrédients imposés comme les salsifis et le chocolat!

Colfontaine: le chef Grégory en demi-finale pour être «Star de la cuisine belge» Grégory, chef du restaurant «A la mémoire de» à Pâturages, sera en demi-finale d'un concours de cuisine. - E.G. Grégory Marichal, chef du restaurant « A la mémoire de » à Pâturages, va participer à la demi-finale du concours « The Star of Belgian Cuisine ». Reporté en raison de la crise sanitaire, l’événement se déroulera ce dimanche à Anderlecht. Son sommelier, son épouse, et son commis, l'un de ses élèves, vont concourir à ses côtés.