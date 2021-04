Pâturages: le restaurateur s’est dépêché de construire une terrasse

Grégory Marichal, chef du restaurant « A la mémoire de » à Pâturages, faisait partie des demi-finalistes du concours « The Star of Belgian Cuisine ». Le concours se déroulait ce dimanche, à Anderlecht. Il avait embarqué dans l’aventure son sommelier, son épouse et son commis. Il a dû travailler avec des ingrédients imposés comme les salsifis et le chocolat !