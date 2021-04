Mons-Borinage: voici les communes où la vaccination est la plus avancée

La région de Mons-Borinage compte deux centres de vaccination, à l’Espace Magnum de Colfontaine et à Mons Expo. Pourtant, toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne. Sur base de chiffres publiés par Sciensano, on constate que dans certaines communes, la vaccination est bien plus avancée que dans d’autres. Il y a d’importantes différences d’une entité à l’autre. Voici le classement à Mons-Borinage.

** ****** *** ******** ****** *********** *** ** **** ** ********** ** *** ******** ** ********** ** ****** ************ ******* *** ******** *** *** ****** ***** *** ********* **** ** ******* *** ******** ************* **** *********** ** ** ******* ** *** ** ** ** ***** ****** ** ************** *** *** ******* ********* ******** *** ****** ****************** ********* ********* ** *** ******* ****** ****** *** ****** ***** *** ********* **** ** ****** *** ***** ******* ************ ******** ******** ************* **** ************ ** ***** ** ********** ** *** ** ***** ******* ** ***** *** ************ **** ********* ***** ************ ******* ******* ** ********** ******* *** ** ***** ** ********** **** ************ ** ** ********** ****** ********** ***** ****** ****** ************** ** ************** *************** *********** ******** **** *** ***** ***************** ******* ********** ******* *********** ** ******** ********** ******* * ******** ***** ***** ********* ** ** ** ****** *** ******* *** ******* **** ****** ****** ** ************ ** ** *********** ** **** ******* **** ** ***** **** ***** ********* *** ** ****** *** *********** **** ***** *** ********* *** *** *** ************ ** ********** **** ***** ********* ** **** ******* ** **************** ** ** ********** *** ***** ** ******************** ********** ****** ******* **** *** ********* *** *** ************* **** ******* ********** *** *** ************ **** ********* ** ********* *********** ********** **** ******** *** ** *********** ****** ** **** **** ********* ******* ** **** ***** **** *** **** *********** *** ********* ** *** *** **************** *********** ** ****** *** ******** ********* ********* ** *********** ** ********* **** **** ********** ******* ** ****** ******* ** ***************** ****** *********** ** ******** ** ****** *** ****** ** *********** ** **** ********* *********** ********* ** ******** **** ************* **** ******* ******* ************** ** ******** *************** **** ** *** ** ********** ** ************** ** ******** ************ ********* ************ *** **** ** ** *** ************* *** ***** *** ********* **** ** ******* ********* **** ********** ******* *********** ******** *** *** ********** ** ****** ** ************ ***** ****** ************ ** ******** ********* ************** ** ********** *************** *** ******** ** ******** ********** ********* *** ************ **** ************ ** ********************* **** *** ** ******** ********* ** ** ******* ** ******************** ***** *********** *** ******* *** ***** *** **** ** *******