Vols à la ruse: c’est Hortense qui va aider la police Sylle et Dendre!

Pas moins de 9.000 vols par ruse sont enregistrés chaque année en Belgique, soit environ 25 faits par jour! Ces chiffres ne cessent d’augmenter. Et la zone de police Sylle et Dendre (Enghien, Jurbise, Silly, Brugelette, Lens, Chièvres) n’est pas épargnée. Nos aînés sont les victimes principales des individus qui se font passer pour un policier, un ouvrier des eaux… La police Sylle et Dendre a décidé de lancer une vaste campagne de sensibilisation, avec l’aide d’Hortense, un personnnage fort sympathique.

