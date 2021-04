Evènements-tests à Mons-Borinage: à Jurbise, il faudra être testé 4 fois

Plus le temps avance, plus les espoirs s’amenuisent. Malgré le Codeco consacré ce vendredi à la culture, le gouvernement n’a toujours pas donné de réponse claire. Et c’est ce qu’attend Damien Dufrasne, l’organisateur de l’événement, avant de se prononcer. Il est tout de même réaliste : il y a peu de chance que le festival de Dour, comme on le connaît, ait lieu.