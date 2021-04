Le CA de l’IDEA refuse l’audit de l’intercommunale Hygea réclamé par le cdH et le MR

Ce mercredi 28 avril, les administrateurs cdH et MR du Conseil d’Administration de l’IDEA déposaient un point complémentaire à l’ordre du jour. Objectif: réaliser un audit externe sur l’organisation et le fonctionnement de l’intercommunale Hygea, dont IDEA est l’actionnaire majoritaire. Malgré les difficultés persistantes rencontrées dans le cadre de la collecte des déchets de l’intercommunale HYGEA et le manque de service au public, la majorité du CA de l’IDEA a refusé la réalisation d’un audit externe estimant qu’une analyse interne par HYGEA suffisait.

*** ************** *** ** ** ********** ********** ****** ******* ******* ******** *********** ***** ******* ******** ** ************* ******* *********** ************** *** ****** *** ********** ** ************ ** **** ** ****************** ****** *** *********** **** ********** *************** ******** ** ***** **** ** ******** ** ********* ** ******* **** ******** *** ** ******* ****** ********** ********** *** ******* ***************** ************ ** ******* ***** *** ******** ** ****** ** ** ************** **** ** ************ *** ************** *** ** ** *************** ** ********* ******** ********* ** ********* ** *** *********** ******* ** *** ******************** **** ******** *************** ****** ******* *** *********** **** ********* ** ******* ** ************** ****** **** ** ****** ** ******** ******* ** ******* **** ** ******** ** ********** ** ******** ** *** ** ********* ** ******************* **** *** ****** ** ***** *********** *** ****** ********* ************* **** ********** ****************** ** *** ** ** ** ****** ** *** ********** ******************** ** ******** *************** ** ****************** **** **** *** ************* ** ****** ** ******** ** ******** ** ************** ** ******************* ******** *** ********** ****** ****** ********** **** *********** ***** ******* ******* *** *********** ***** *** **** **** ** ***** ** *** *** ******** ** ********** *** ** ******** ******** ******* *** ******* ** ** ****************** *** ** ********* ** ***************** ** ************************* *************** ******** *************** *********** ** ******** *************** *** ******** ******* *** ******************* ***** *************** **** ** **** *************** ** *************** **** *** ******* ****** ** ** *** ******* ****** ***** ******* *** ****** ** ****** ******** *** *** ****** ** *** ********** **************** ** **** ****** *** ** ***** ********* ** ************ ** ****** ** ***** *** *** ****** *********** ** *** ********* ******* ** ******* *** ********** *** ********************* **************