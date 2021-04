Accident à Flénu: Patrick, le conducteur de la voiture sur le toit, témoigne

Patrick remercie la riveraine qui lui a porté secours ce vendredi soir. Il perdait connaissance et elle lui parlait. Il était au volant de la voiture qui a terminé sa course sur le toit, rue du Moulin d’en Haut à Flénu. Médecin et policiers pensaient qu’il avait des envies suicidaires…

Flénu: une voiture termine sur le toit, les riverains dénoncent les pannes des feux Gros déploiement de policiers et d'ambulanciers à Flénu, ce vendredi soir. - D.R. Gros déploiement de policiers ce vendredi soir, rue Moulin d’en Haut à Flénu. Une voiture a terminé sur le toit, et l’un des occupants était coincé. Cela a nécessité l’intervention des pompiers et des secours. Ce énième accident relance le débat : les pannes de feux tricolores sont fréquentes !