Football: Marc Bouchez, l’infatigable buteur archiveur (+ vidéos)

Buteur durant des décennies en Provinciales comme en vétérans aujourd’hui, Marc Bouchez a archivé sa vie de foot, et pas seulement, et replonge volontiers dans ses albums. Zoom sur le personnage et grand angle sur le foot hennuyer. Découvrez aussi des vidéos où il parle aussi bien de Bernissart, de Dominique Leone, du RAEC Mons ou de Barcelone!

*** ** *********** **** ******* *** ** ****** ** ** **** ** ******* ** ********** *** **** ******* ** *********** ** ** ************* *** ******** ******** ** *********** *** ** ****** ******** ********* ** ***** **** ** ******** ** ************* ** ************ ***** ******* *********** *** *** ** ** ******** **** ** ****** ** **** *** ** ** *************** *** ******* ****** ** ***** **** **** ** *** ******* ********* ****** ****** ***** ** ********** ************** ************ ****** ** ******** ******** ***** ******* ** ******** ****** ** *** *********** **** ******** ** *********** ** *********** ** *** ***** **** ******** *** **** ** ********* **** ******* ** ** *** ** ** ****** ***** ********* ******* ** ***** ************* ***** ***** **** ******** ** ********* ********* *********** ** ********* ******* ****** ******* ****** *** *** ** ****** ******* ** **** *** **** ***** ***** ********** ***** *** ** ** ******* *** ***** ** ********** ******* ** ** *** ******** ******** *************** *** ********** ** ******* *** ******* *** ** ***** ***** ** *** ***** ** ** ********** ***** ** ** ** ******* ********** ********* **** ******** ********* *** ****** ** ******* ** *********** ****** ** ***** ** ******** ** ** ** *** ***** ** ******* ********** ** ********* ****** ******** ***************** ** ************ ***** ****** ******** ********** ****** ****** ***** *** ***** ** *** **** ****** ** ******* ** ************ *********** ********** ********* ****** ** **** **** ** ****** ** ******* ** **** ** *** ********** *** ** **** ***** *** *** ****** ********** ** *********** ********* ****** *** ******* ** *** ** *********** **** ******* ***** *** *** **** **** ** ****** ** ***** **** **** ***** ******** ** ****** *** ** ****** ********* ** ** ****** ************ ****** ** ***** ****** ********* ****** **** ** ***** *** ** ****** ****** ******* ********* ****** ******** ********* *** ** ****** ** ******* *** ******* ** ******* *** * ******** ***** ******* **** ***** ** ****** *** ********** ** *** ********** ********* * ******* **** ** ******* ************* ********** ** ******** ******* ******** ************ ****** ** ********** *** ** **** ****** ********** ** *** ******** ********* ** ******** *** ********** ** ******* ********* ***** ****** ** ***** ** ****** *** ***** ***** *********** ** *** ***** ****** ******* ***** ** ***** ** ****** *** ******* ******** ***** ** ****** ** *** **** *************** ******* ************ ***** ***** ****** ** ********** ************* ********** ****** ******* ****** ***** **** ********* ** ********** ** ****** **** ** ******** **** ********* ** ************ ** ***** ** ******* ***** ** **** ************ ********** ** *********** ********* ******** ** *** ****** ********* ** ********** *** ***** ******** ****** ******* ***** ******* ********* ** ******** ** ** ** ******** * ***** ******* *** **** **** **** ** ****** ** ******** ** *** ** ******* *** ** ****** ******** **** ** **** **** ***** ** ******* ** ******** ********* ******* ***** *** ********* ***** ******** ********** ****** ********* *** ** ******* ********** ** ******* ********* **** ***** **** ***** ************ ** ********** ** ****** *** ******** ****** ******** ** ******** **** ** ***************** ** ******* ***** ****** **** ** ******** ** **** ********* ******** ** ***** ***** ****** ******* ** ***** **************** ********* **** **** ********* **** ******* **** ****** ****** ****** ** ******* *********** *** ******** ************ ** ****** * ******* *** ********* ** **** ** ********* ********* ** ***** *** ***** ******* ** *********** ********* ** ********** * ** ** ******* *** **** ** ** * * **** ** ***** *** ******** *** *** **** ***************** ******* **** *** ******* ** ********* ***** ** *** *********** *** *** ************* ** ******** ******* *********** ********** ******** ** ****** *** ** ****** ** *** ****** ** ******** ** ******* **** ** **** ********** **** ** ** *********** ** ****** ****** ************ ** ****** ***** *** *** ************ ** ***** *** ** ***** ******* ** ** ********** **** ** ** ************ *** ** ** ******** ** ** **** *** ********* *** ******* ** ********* **** ***** ** ******* ******* ***** *** * ******* ******* ** *** ** **** *** ******* ** ******* ****** ******** ********** ** ***** ** ***** ******** ***** **** **** ** ********** ********* ****** Ne plus coacher ******** **** ******* **** *********** ********** ********* ********* ******* ********* *********** ****** ****************** ********** *** ** **** ***** **** **** ** **** ** *********** ** ****** ******************* *** *** ******** *********************** ************* *** *** ***** ***** ******* ** *************** ****** ** ************* ********* ** ****** ** ******* ** ******** *** ************ ********** ******** **** *** ***** ** ** ************ ******* ************ ** ** ******* **** ***** *** ** ******* ** **** *********** ** **** ***** ******* ** *********** *** ************ *** ******* ********* ** ** ********** *** ******* *** ******** ** ***** ** *** **** ***** ************ *** ********* *** ********** ** ** **** ** ******** ** ** ******* ** ** **** **** **** ****** ***** ** ***************** ******* ***** *** ****** ******** ** * **** ******** ** ** ****** ****** **** ** *** ***** *********** ****** Champion du 100m, gym, ping, VTT et pétanque Avec le groupe de gym. - D.R. ** ***** ********* ** ******* ** ***** **** ******* ** ** ************ ****** *** **** ********** *** ****** ****** ************ **** ** ***** ***** ** ****** ********** ** ********* * ********** *** ******* ************** ********** * * ****** ** **** **** ***** *** ** *************** ** ****** *********** ** ********** ** **** ** ******* * ******* *** ** ******* ****** **** **** *** **** ** ** ** **** ***** ** ****** **************** ***** ** **** ***** ** ****** ***** ****** ** **** *** **** ** ** *** ** **** ** ***** ** ** **** ***** ******* ** ******** ** ****** **** *** ********* ** ****** ** ** ***** ** ***** ***** *** ***** ************ **** ** **** *** ************ ****************************** ** **** ************* ** ************* **** *** ***** **** ** ******* ********* ********* ** ** ********** ** ******** ** ***** *** ******* ****** ** * ***** ********** ** ** ****** ******** **** ********** ************ **** ***** *** ** ** ** ********* ** ********** ** **** *** ************** ********** ** ******* ** ***** *** ** ***** ***** ****** ******************* ***** *** ******* ****** ** ***** *** ** *** ******** ** *** ** ****** * ** ** * ***** ****** ******* ********* ********* *** ********* ************** ** ********* *********** **** ** ********* ********** ********** ******** *********** *** ****** ** ****** ** ****** ** ************ ********** ** ********** *** ******* *********************** ************ ********** ** **** ****** *** ***** **** *** **** ** ** ********* *********** ** *********** ** ******* ********** *********************** ************* **** ******