Mons: tous les élèves sont venus en pyjama à l’école

Des classes maternelles et primaires des écoles de Mons ont participé durant toute la journée de ce jeudi à une belle action de solidarité. Ils sont venus en classe en pyjama et ont participé à un concours photos avec leurs institutrices et instituteurs pour réaliser la photo la plus originale. L’opération avait pour objectif de les sensibiliser à la situation de leurs camarades malades.