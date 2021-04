Près de 60% des jeunes adultes en détresse psychologique, selon une étude de l’UMONS

Les ados montrent de plus en plus de symptômes de dépression. - Photo Prétexte / Unsplash

L’année dernière, l’UMONS avait lancé une étude sur l’anxiété chez les jeunes à cause de la pandémie. Les résultats montrent que les signes d’anxiété et de dépression augmentent de plus en plus avec le temps. Fin décembre, près de 60% des jeunes adultes étaient considérés comme en détresse psychologique.