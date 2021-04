Mons, Quaregnon, Cuesmes: des activités culturelles dans la crainte de la police

Tandis que des « événements-tests » attendent la frileuse autorisation des autorités, d’autres spectacles sont en préparation dans le cadre de « Still standing for culture », le mouvement par lequel les acteurs culturels veulent manifester qu’ils sont encore bien vivants ! 139 événements sont programmés à Bruxelles et en Wallonie. Dans notre région, la Maison culturelle de Quaregnon et le Théâtre des Rues de Cuesmes participent.