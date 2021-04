Typh Barrow, Suarez, Kid Noize et d’autres artistes en concert ce jeudi soir à Mons

Ce jeudi soir, Contact On Stage a débarqué à l’hôtel Van der Valk de Mons. Une soixantaine de personnes ont pu profiter de 2h de concert privé depuis leurs fenêtres de chambre. Après plus d’un an sans concert, Mons a accueilli cet événement rempli de grands noms de la scène belge.

