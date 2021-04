Foot: Adrien Saussez est enfin libre et pourrait rebondir... aux États-Unis!

Contraint de rester chez lui, sans compétition, sans entraînement, depuis plus d’un an, Adrien Saussez a rompu le contrat qui le liait à l’Union Saint-Gilloise jusqu’en 2022. Le calvaire est fini, sa carrière va reprendre son cours normal et pourrait même se poursuivre au pays de l’Oncle Sam.

************ ********** ******* ** ********* ************** * ************** **** **** ** * * ******** ********* *** *** **** ** ****** ** ******** ** ***** ** ****** ****** ****** **** ****** *** **** ****** ********** ** ******* ******* * **** ** ***** ** ************* ** *** ******** *** ** ***** ** **** ********** **** ***** *********** ** ****** *** ******* ** ********* **** ****** ** ***** ******* *** ***** ** ** ***** ******** ********** ****** ***** ** ***** ** ******* ** ******* ********** *** **** ********** **** ********** ** ** ******* * ***** ********** ***************** ******** ******* ********** *** ****** ********************** **** ** ****** ******** *** ******** ********* * **** ** ********* ** ****** *** ****** *************** *** * **** ****** ******* ********** *********** *** ** ****** ****** ************ ** ***** * ****** ** ** ******** ** ** ***** ****** ** **** * ********** ********* *** ** **** ****** ****** ******* ** ***** *** ****** ************** ************* ********* ***************** ******* ** ********** ********** ******* ** **** **** * **** *** *** ** ********* **** ***** ** ****** ********* *** ** ******* **** ************** ********** ********** **** ********* ** ********** ** ********* *************** *** * ******** ***** ** *** *** ****** ** ******* ********************* ******** ********* ********** ******** ********** **** ******* ********** **** ** ** ******** ***** ** ******** * ******* *** ******** *** *** ******** ****** **** ** ****** ** ***** *********** **** ****** **** ** ***** ** ***** ****** *** ****** ** ********* ** **** ** ******** ******* **************** ** ***** ** ** ************** ********* ** ***************** ************* ** ********** ********* *** ***** ********* ** ****** ****** *** ***** ******* ***** ****** ******* ** ** ******** ** ********** ********* ** *** ***** ** ** **** *** ******* ** ***** ******* ** **** *** **** ***** ************ ******* ********* ** ********* *** ***** ****** **** ********* *** ********* *** **** ** ******* ********** ** ***** ** ********* ** *** ********** ****** **** ************ **** *** ******** ** ****** ************** ** **** ********** *** ********* *************** ********** ***** ** ** ******* ***** ** *** ****** ** ******* ******** * ***** ** ******* ******* *** ******** ***** ** ** ******** ********* *** **** ********** ** *** ***** ********** ***** ***** ** ****** ***** ************ ****** *********** **** ** ***** ** ********* ***** ****** *** ***** *********** ** ******** ** **** **** ** ******* *** ************** ***** *** ***************** ** ******** ** **** ** ******* ******** ****** ** ** **** ** ******* **** ****** ********* ************ ******** ** ******* ****** ******* *** ************ ****** ** ********** ** ** **** **** ***** ** ******* ********** **** ** ********* *** **** ** ********* ****** ******* **** ** *** ***** ******* *********** ***** ********* ** ******* *** ***** **** **** ******* ****** ***** *** *** **** **** *** ********* ** ***** ** ***** *** *********** *** *********** *** *** ******* *** ******** ** **** ** *** ** ********* ************ ***** ******* ***** **** ** ****** *** ***** ***** **** **** *** ***** ******* * *********** ** ***** ****** ** ** ****** *** ******* ** ********* *** ************* ************* *** ***** ** ********* ********** ** *** *** ********* ********** ******* ************* ** ***** ** ** ********* **** ******** **************************** ** *** ** ** ******** ********