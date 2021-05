Jean-Pierre Lepine gardera un bureau à l’hôtel de ville de Quaregnon

« Le moment est venu de vous dire au revoir... » a déclaré Jean-Pierre Lepine. Une page s’est tournée ce jeudi soir à Quaregnon, avec beaucoup d’émotion. Deux piliers de la politique locale quittent le devant de la scène : Jean-Pierre Lepine et Alain Torrekens. Ils ont officiellement démissionné de leurs fonctions de bourgmestre et de président du CPAS devant le conseil communal ce 29 avril. Damien Jenart et François-Michel Vray les remplacent.