Voici où vous devez enregistrer vos chiens et chats à partir de ce samedi

Propriétaires de chiens et de chats, attention. Suite à une mise en conformité de la réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD), l’accès aux données de vos animaux sera, à partir de ce samedi 1er mai, strictement limité aux vétérinaires et aux refuges. Si vous voulez que la police puisse vous retrouver facilement en cas de perte ou de vol de votre compagnon, vous devez enregistrer votre chien et votre chat sur deux sites bien spécifiques.