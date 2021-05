Silence, on enregistre! Trois jours pour réaliser un album à Arsonic

Couple à la ville et duo à la scène, Camille Seghers et Alexis Thibaut de Maisières enregistrent à Arsonic. - C.T.

Pendant trois jours, les notes du piano et la voix du violoncelle résonnent entre les murs d’Arsonic. Les portes restent closes hélas, mais la salle de concert montoise s’est faite studio pour Camille Seghers et Alexis Thibaut de Maisières, qui y enregistrent un album. Les deux musiciens nous parlent de leur projet. Et de la galère qu’ils subissent par ces temps de confinement...