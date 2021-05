Le CPAS de Mons lance un service d’aide psychologique pour tous les citoyens montois

En raison de la crise sanitaire, de plus en plus de personnes souffrent de détresse mentale. C’est pour cette raison que le CPAS de Mons lance un service de soutien psychologique. Les mardis et jeudis matins, les citoyens montois en détresse pourront appeler gratuitement un numéro. Ils seront écoutés et orientés vers des structures adéquates.