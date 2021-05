Foot: remercié, Raymond Lammens a tenu trois mois au Symphorinois

Fin janvier de cette année, il était désigné coordinateur du jeu à 5 et à 8 au Rapid. Mais trois mois plus tard, Raymond Lammens n’occupe déjà plus le poste: ce samedi, il a appris qu’il ne faisait plus l’unanimité au sein du comité, qui a donc stoppé la collaboration.

