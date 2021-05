La vaccination a quasi doublé au Lotto Mons Expo : bientôt 300 vaccins par heure

« Ce mardi, nous avons atteint un nouveau cap dans la campagne de vaccination, celui des quatre millions de doses administrées », a déclaré Sabine Stordeur, directrice de programme scientifique au Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) et membre de la taskforce Vaccination, lors du point presse de l’Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise. Selon le classement du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la Belgique figure désormais à la troisième place des pays européens qui ont proportionnellement administré le plus de premières doses.