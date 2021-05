Mons: les fouilles archéologiques d’un côté, les bulldozers de l’autre

Passionnante archéologie ! Tout ce mois d’avril, une dizaine de manieurs des vieilles pierres mettent au jour l’abbaye du Val des Ecoliers sous les restes de l’ancienne Poste, rue André Masquelier à Mons. Sous la commandite de l’AWaP, agence wallonne du patrimoine, et d’Isabelle Deramaix, ils manient la pelle et la truelle sous les ordres de Corentin Massart, pour le compte de l’asbl « Recherches et Inspections archéologiques », de Wavre. En amont des travaux de construction de logements, de bureaux et d’un parking souterrain, l’équipe de Corentin Massart a jusqu’au 30 avril pour recueillir les secrets de cette abbaye.