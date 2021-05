Le foot, seulement entre garçons? Non, comme l’a prouvé le FootFestival à Mons

Le processus a été initié par les Red Flames et leurs résultats toujours plus convaincants. Il a été renforcé par diverses actions lancées par l’ACFF notamment, comme la promotion dans les écoles. Aujourd’hui, le résultat parle de lui-même: de plus en plus de filles se lancent dans le foot. Et les clubs suivent le mouvement, avec de plus en plus d’équipes inscrites en compétition. Le FootFestival 100% Girls organisé dimanche par le RAEC Mons, a confirmé cet engouement.

Des filles étaient issues de clubs éloignés, mais 75% venaient des écoles!