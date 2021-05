Le Centre Équestre des Altanes, à Audregnies, partage sa passion depuis 25 ans

Béatrice Vanhoomissen a su transformer le lieu en un centre convivial et chaleureux. - C.M.

Cela fait 25 ans que Béatrice Vanhoomissen et son mari ont acheté le Centre Équestre des Altanes situé à Audregnies. En un quart de siècle, le club d’équitation agréé par la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles a tout construit de main de maître: son domaine, sa réputation mais surtout, et c’est le plus important, la passion d’enseigner.