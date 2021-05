La brocante et le marché des artisans sur la place de Neufmaison sont annulés

La brocante et le marché des artisans prévus sur la place de Neufmaison le 16 mai prochain sont annulés. Les organisateurs, l’ASBL Boît’Action, n’ont finalement pas eu d’autorisation. Explications.

L’événement aurait dû avoir lieu le dimanche 16 mai prochain, sur la place de Neufmaison. Un marché des artisans, une brocante, un barbecue et la vente de bières artisanales pour faire rentrer des sous dans les caisses de l’ASBL Boît’Action, qui fait dans le social. « On distribue notamment des colis alimentaires », précise Pierre Polveri, président de l’ASBL. « On avait eu l’autorisation, la semaine dernière, d’organiser notre événement mais cette semaine cela a finalement été refusé car les brocanteurs ne sont pas des professionnels. Ce sont les règles Covid à respecter… On pouvait juste organiser un marché des artisans mais on a préféré reporter », indique le président.

« Si on doit respecter les règles, on le fera. Ce qui m’embête, c’est qu’on avait tout lancé, les affiches étaient prêtes. On perd un peu d’argent mais c’est pas grave. Je remercie la commune de Saint-Ghislain qui nous a soutenus et ce n’est que partie remise. Pas sûr qu’en juin, on aura une autorisation pour organiser une brocante mais par contre on fera une foire aux artisans ! », annonce l’organisateur, optimiste.