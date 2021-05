Des animations à Saint-Ghislain pour l’Ascension malgré l’annulation des festivités

Les restaurants et cafés du centre-ville de Saint-Ghislain pourront étendre leur terrasse sur les places de parking situées devant leur commerce. Malgré cette extension, certains commerçants ont décidé d’attendre avant de rouvrir. C’est le cas du restaurant Bonifacio qui va, en attendant, collaborer avec le café « La Brasserie » sur la place. Explications.

À partir de ce samedi 8 mai, l’Horeca est autorisé à rouvrir ses terrasses. Pour cela, les restaurateurs et cafetiers ont besoin de place à l’extérieur. Mais dans le centre-ville de Saint-Ghislain, c’est rarement le cas. Les commerçants de la rue Grande n’ont qu’un petit bout de trottoir devant chez eux.

« Les commerces ont le droit d’installer leur terrasse sur le trottoir à condition de laisser un passage d’1m20 pour les piétons », explique le bourgmestre Daniel Olivier. « Pour la plupart des établissements de la Grand’Rue, ce n’est malheureusement pas possible. Seuls quelques-uns, comme le café le Michel Ange, ont assez de place pour pouvoir installer des tables. »

La Ville de Saint-Ghislain a toutefois pris des dispositions pour permettre aux restaurateurs et cafetiers d’installer des terrasses. « Les vendredis soirs de 18h à minuit, ainsi que les samedis soirs à partir de 18h jusqu’au dimanche minuit, les commerçants auront le droit d’occuper les zones de parking situées devant chez eux », poursuit Daniel Olivier.

« Chaque commerce pourra s’installer sur cinq places de parking maximum. Ces dispositions ne seront donc autorisées que les vendredis et samedis soirs ainsi que pendant toute la journée du dimanche. En d’autres temps, c’est impossible. Les gens ont besoin de parking pour stationner leur véhicule. »

Ils ne vont pas rouvrir

Mais malgré cette autorisation, certains restaurants ont fait le choix d’attendre avant d’accueillir à nouveau les clients. C’est le cas de la Sole Gourmande. « En temps normal, être situé dans la rue Grande est vraiment un avantage. Il y a beaucoup de passage », explique Aurélie, du restaurant, spécialisé en poisson. « Mais en temps de Covid, c’est plus un inconvénient. Nous n’avons pas beaucoup de place, contrairement aux commerces de la place. Et installer des tables sur les places de parking n’est pas top au niveau de la sécurité. Nous préférons attendre de pouvoir rouvrir à l’intérieur pour relancer les activités du restaurant. »

Le Bonifacio, situé rue d’Ath, a pris la même décision. « Vu l’étroitesse du trottoir, il m’est impossible de rouvrir le restaurant », explique le patron Jonathan Cianci. « Je ne pourrais installer que cinq tables de deux personnes. Je ne serais pas rentable… Et je ne veux pas installer des tables sur les places de parking. Ce serait bien trop dangereux avec les voitures qui passent à vive allure. Je travaillerais la boule au ventre. Il y a aussi les bruits des véhicules, les gaz d’échappement… Ce ne serait pas confortable pour les clients, surtout qu’il y a aussi le risque de pluie. »

Solidarité entre commerçants

En attendant de pouvoir ouvrir à l’intérieur, le Bonifacio poursuivra son service à emporter. Et dans le même temps, le restaurant va collaborer avec le café « La Brasserie » installé sur la place. « Grâce à cette collaboration, je pourrai enfin retrouver des contacts sociaux qui me manquent tant. C’est le plus important. À « La Brasserie », je proposerai à partir du jeudi de l’Ascension un concept street food : pata negra, saucisse italienne, arrosticini à la plancha, assiette apéritive… »

Enfin, Daniel Olivier annonce que la rue Grande sera totalement fermée à la circulation le jeudi de l’Ascension. Tous les commerces pourront ainsi prendre place à l’extérieur.