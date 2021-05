Nouveau à Mons: une boutique réunit 12 créateurs à la Maison du design

La Maison du design située au numéro 4 de la rue des Sœurs noires à Mons vient d’inaugurer « La Boutique des créateurs ». Ce samedi, le public pourra la découvrir. Cette boutique propose un concept unique combinant un espace commercial en plein cœur de Mons, un tout nouvel e-shop, ainsi qu’un accompagnement pour développer le projet d’entreprise du créateur.

Ce samedi, les 12 créateurs présenteront leurs produits à Mons et sur l’e-shop. Cet espace convivial veut favoriser les contacts, les partages et les retours d’expérience avec les clients. Prochainement, des journées découvertes ou happenings seront organisés pour le public. C’est en octobre 2020 que la Maison du Design a sélectionné, sur appel à projets, une dizaine de créateurs pour se lancer dans cette aventure. Le moment est maintenant venu pour ouvrir cette boutique.

Un accompagnement de qualité

Durant une année, le créateur sera suivi par un coach de la Maison du Design et pourra vendre ses produits en ligne et dans la boutique. Il pourra profiter d’un accompagnement individuel et personnalisé animé par des experts actifs sur le terrain.

Un second appel à candidature a été lancé en avril dernier. Une sélection des nouveaux créateurs est en cours, l’accompagnement commencera dès cet été. Leurs produits seront disponibles en automne. Cette boutique vous propose de découvrir des créateurs belges et français et cela dans une ambiance cosy et design en plein cœur de Mons. Elle sera ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h.

Des bijoux, du mobilier, etc.

Parmi les créations, vous pourrez découvrir des bijoux imprimés en 3D créés par Alexis De Froidmont. Ou encore Nana, ou Léna Desfossez, une illustratrice passionnée qui a trouvé son exutoire dans le dessin ; Elisa Rochet et sa nouvelle marque de design d’objets ; Chloé Henris, une jeune styliste et designer d’accessoires ; Little Strudel, une marque de mobilier pour enfants, écologique, créée par Antoine Sion.

Vanessa Colignon crée des objets en textile du quotidien. Marielle Cicigoi propose un espace de création et des ateliers tous publics en Belgique et dans les Hauts-de-France. Stéphanie Maton propose de retrouver la nostalgie de notre enfance par le biais de sa collection pour les petits. Daphné Dulait a lancé une collection sportswear/trail éco responsable pour femmes. Stéphanie Chapelle crée des bijoux par une impression d’illustrations en utilisant la technique de sérigraphie. Edwina Albert travaille des matériaux de prédilection (or, argent, pierres précieuses, fine et ornementales). Enfin, Bérénice de Salvatore et Bastien Chevrier développent dans leur studio minimètre des objets en impression 3D.

Si vous voulez en savoir plus sur cette boutique de créateurs : www.boutiquecreateurs.be