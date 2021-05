Des personnes plus jeunes vaccinées avant vous à Mons? Le centre s’explique

Dans la région, de nombreuses personnes se sont inscrites sur la liste d’attente Qvax pour bénéficier des doses de vaccin restantes en fin de journée. Le critère est simple: les personnes les plus âgées, inscrites sur cette liste, sont les premières convoquées. Pourtant à Mons, certaines personnes ont reçu une dose de vaccin avant d’autres, pourtant plus âgées et inscrites avant... Voici pourquoi.

Lire aussi La vaccination a quasi doublé au Lotto Mons Expo : bientôt 300 vaccins par heure

Tu es plus jeune que moi et déjà vacciné?! Voici pourquoi... La pyramide des âges joue un rôle. - Belga Vous êtes plusieurs à nous interpeller. D’une ville ou d’un village à l’autre, les personnes du même âge ne sont pas convoquées en même temps dans les centres de vaccination. Comment se fait-il que mon cousin, qui habite à 20 km de chez moi, est déjà vacciné, alors que je ne suis même pas encore convoquée ! Étrange quand on sait qu’en principe, on vaccine par âge décroissant. Explication. **** ***** ********* ********* ******* ** *********** ** ************ **** ** ****** **** **** ** ******* ** **** ***** ****** ************ ********* ** ***** *** ** ******* ******* *** ******* *** *********** ***** ************** ** *********** *** **** ** *********** ** *** ******* *** ****** *** **** **** ************ *** ***** ********* ** *** ** ********** ** ******** *** ******** ** * ********* ** ******** *** ********* ** ** **** ** ******** ** **** ** **** ** **** ** ******** ** **** ** ********** ** **** ** ********** ** **** **** ** **** *** **** ******* ** ******* **** *** ******** ********* ************ **** **** ****** ******* ******* **** **** **** *** ******** ******** **** ********* ****************** *** ******* ** *********** ******* **** ** ************** **** ***** ***** ** ******** ** ****** ********* ************* ** ** **** ***** *********** **** ** ***** ****************** ** ******** **** **** *** ** **** ******** *********** ** ** *** *** **** *** ******* *** ********* ******* ********** ******* ******* ***** *** ** *********** ********** ******* ************ ***** *** *** ******** ***** ********** ***** ********* ******* ********************* ** ***** ******* ****** *** ********** *********** ****** ** ******* ********* ***** ******************* ******** *** ***** ** ********* ** ** ********** **** *** ****** ********** **** ************** ** ** ************ ****** ******** ****** **** ******* ****************** ** ******** *** ***** ** ************* ** ** *********** ********** ******** ** ******* ******** ***** **** **** *** ***** *** ** * * ******** **** ** ********* ******* ** ** *** ** * *** ******** ** *********** ******* ********* *** ** ********** *** **** ***** ** *** ****** *** ****** ** ***** ** ******** *** ***** ** ** **** ** * * ***** ************* *** ***** *** ******** ********* ******** **** *** ******* ** ********** *** *** ******* ** *** *********** **** *** ** *** ** ** ** ******* *** ********* ** ********* ** ******** ********* ** ******** ** ********* ** ****************** ****** ******** ******* ***** *** ** ******** ****** **** ** ********* ********* ** ************ ******* ******** ** *** **** **** ***** ********* ******** ** ******* ********** ***** **** **** *** ****** **** ** *********** ** ******* ******* ********** * ********** ** **** ***** ** ** ********* ** ********* ** ******* ************ ******* ********* ******* *********** ******* ** ** ******** ** *********** *** *********** *** *** ********* ****** ** ** *** ** * *** ***** **** ********* ***** ***** ******* *********** **** ** ******** ********* ********* *** *** ********* ** ** *** ** * *** ***** **** ********* ***** ********** ****** *** ** *************** ******* ********** *** ** ** ********* ************** ** ** ****** ** *********** **** ********** ** **** *** *** **** **** ***** ************* *** ******* *** ********* ** ********* ** ***** ** ************** ** ** *********** ****** ********* ******** ** ******* *********** ********** ************** ** ** ****** ******* *********** ** ******* ** ****** ***************** ********** ************ **** *** ******* ***** *********** ** ******** ***** **** *** ******** ***** ** ** ******* **** **** **** ********* ******** ** ******* ***** **** **** *** ***** **** ********* ***************** *** ******* ** *********** ******* ******* ** ********** ***** ***** ** ******* **** ********** *** ********* ** ****** ** ** ***** ******** ** ********** ** *********** *** **** ****** *** *** ***** ********** ** ** ************ ** ** **** *** *** ** ****** ************* *** *** ********* ** ****** **** ** *********** *** ***** ** ** ****