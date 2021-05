De 1.500 à 6.000€ pour installer son commerce dans le centre-ville de Dour

Redynamiser le centre-ville est une des priorités de la commune de Dour. C’est avec des primes d’installation de commerce dans les cellules vides que le Collège continue sur sa lancée pour inciter les magasins à s’implanter dans le centre de Dour.

Un centre-commercial avec plein de grands magasins c’est bien… mais ça fait fuir les citoyens du centre vers l’extérieur. Et ça, les élus politiques de Dour veulent l’éviter à tout prix. C’est pourquoi la redynamisation du centre-ville est régulièrement au cœur de projets et de discussions.

« Pour inciter et soutenir les nouveaux projets commerciaux dans le centre, l’idée est d’avoir une prime de base pour tout nouveau commerce qui s’installe dans une zone spécifique. On parle ici de la zone entre la place Verte, la place des Martyrs et la Grand’Place », annonce le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio.

De 1.500 à 6.000 €

La prime de base est de 1.500 euros pour un commerce qui souhaite s’installer dans une cellule vide de la zone. Elle est doublée si le commerce n’existe pas encore ou si le projet amène un élément nouveau ou original. « La prime peut encore une fois doubler, et aller à 6.000 euros, si le commerce s’installe dans la partie qui vient de faire l’objet de travaux, soit entre la place des Martyrs, la rue Général Leman et la rue Grande », décrit le bourgmestre.

Les commerces pourront notamment s’installer dans la Grand’Rue. - D.R.

Il est possible de demander la prime pour un commerce existant, mais elle est réduite de 50 % puisque la prime sert principalement à s’installer. La prime est compatible avec la prime Créashop de la Région wallonne.

Pas tous les secteurs

Certains secteurs sont exclus dans l’attribution de la prime. « Ce sont ceux qui existent déjà et parfois en gros nombre tels que les coiffeurs, les friteries, les sandwicheries ou ceux qui ne sont pas des magasins comme des banques, des sociétés de courtage ou d’interim », détaille Carlo Di Antonio.

Une prime débattue lors du conseil communal de ce jeudi soir. - Facebook

La prime sera reçue en plusieurs fois, d’abord 50 % puis 25 % après six mois et les derniers 25 % après un an. Le receveur s’engage à garder son commerce durant au moins deux ans.

Une initiative saluée par l’opposition, notamment par son chef de file, Joris Durigneux (PS).