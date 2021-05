Mons-Borinage: la société de dépannage DASI est à la recherche de chauffeurs

09/05 08:00 → 10/05 06:00

Ce matin, quelques averses orageuses dans le nord-ouest du pays, et vraisemblablement aussi dans le centre, pourront conduire à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps. Ce soir et cette nuit, une nouvelle vague d'averses et d'orages en provenance de la France abordera l'ouest et le centre du pays. Ces orages pourront localement être intenses et à l'origine d'importantes quantités de précipitations en très peu de temps, de fortes rafales de vent et de grêle.