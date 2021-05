Des artistes belges exposent leurs créations en textile aux anciens abattoirs de Mons

Du 9 mai au 1er août, les anciens abattoirs de Mons accueillent une très intéressante exposition intitulée «Textilités» et réunissant exclusivement des artistes belges. Cette expo est initiée par Be Craft, une association professionnelle valorisant les métiers d’arts appliqués de Wallonie et de Bruxelles.

*********** ****** ****** ******* ******** ****** ************* **** *** ******** ********* **** ******** ************** *** ******** *** * **** ******** ** ******* ******** ***** *** ******** **** *** ****** **** ***** ******* **** *** ****** *** ******* ********* ** ***** ** ** *** ** ** ********* ***** *** ********* ************* *** ********** ** ******* ** ********* ************* ***** *************************** ******* ********* ** ***** ******** ** ** ********* ************* ******** ****** ** ******** ******* *** ** ***** ** ************** ** **** ********* ***** *** ********** *** ** ******* ** **** ** ** ********** ** ******** ** ***** ** ******** ** ** ******** ***** *** ********* ** *** ******* ********** *** ********* ******* ***** ** *************************** *** ******* ********* ******** ******* ** *********************** **** ***** ****** ************* ** ****** ** **** ********** ** ******** ** ** ******** *** ***** ********* **** ** ******* *** *** ****** ** ** ********** ** ** ******** *** ******* *********** ******* *** ** ******* * ****** *** ***** ***** **** ** ***** *** **** ********** ************** ** **** *** ********** *********** ** ******* **** ** ****** ***** ** ******* **** **** ******* ***** ** ********* ** ******* ****************** ** ******* *** *** ***** *** **** ** *** **** *** ****** ***** ** *** ***** ********* ******* ******* ** ********** ***** **** ******** ****** *********** ** ***** ********** *** ********* ************* *************** ** *********** ** ************************ *** ******** ****** ** ** ****** ****** ******* ******* *** ******* ***** *** ***** ** ********** ** ******* ** *** ** **** ** ****** ** *************** **** ******* ** ***** ** ******** ** *** ** **** *** ************* **** ************ ******** ******* ************ * ***** ******** **** *** ***** ** ** ***** ************** ***** *** ** ** ******** ** **** ***** **** **************** *************