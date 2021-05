Mons: rendez-vous à la Maison Folie avec une scène offerte et une terrasse animée!

En plein air et en vrai ! MARS a en effet lancé une scène ouverte du 08 au 23 mai, avec une terrasse animée par le collectif « About it ».

Ça y est ! Les premiers signes de retrouvailles sont en vue… Du 8 au 23 mai, Mars vous donne rendez-vous dans la cour de la Maison Folie avec une scène offerte (attention non couverte) aux partenaires montois et une terrasse animée par le collectif About it… Au programme : Ligue d’impro, slam, Hip-Hop, concerts acoustiques, DJ set…

Informations pratiques

Du 8 au 23 mai de 17h à 20h.

Terrasse ouverte jusque 21h. Ouvert du mercredi au dimanche - relâches le lundi et le mardi.

Gratuit. Réservation par mail uniquement à public@surmars.be dans le respect des mesures sanitaires. Jauge limitée, table de 4 personnes maximum.

En cas de pluie, confirmation de l’activité sur l’événement Facebook.

L’affiche. - Facebook Mars - Mons arts de la scène.

Le programme complet :

Dimanche 9 mai – 17h > 20h

Soirée proposée par About it

Longo Love & Rob Bery (Dj Set)

Lundi 10 mai et mardi 11 mai

Jours de relâche

Mercredi 12 mai – 17h > 20h

Soirée 3festival courtes formes » 1/2

Une soirée avec trois courtes formes scéniques de maximum 40 minutes. Sur scène, des artistes d’ici qui ont comme point commun un passage par la salle de répétition l’Echo des murs. Découvrez Lara Cowez accompagnée de Loris Douyez à l’accordéon interprétant les textes savoureux de Carl Norac (A la carte) ; juste des mots à écouter par Margaux Adam, Loris Legnaro, Benjamin Poignard ; et JAM ou Madame Freeze de Muhammed Gürkan et avec Michel Charpentier pour un voyage riche en couleurs en quête de liberté.

Jeudi 13 mai – 17h > 20h

Soirée impro par l’ASBL Caméléons créations et Longo Love (Dj Set) par About it

Les Caméléons improvisent : que voulez-vous qu’on vous dise ?

Vendredi 14 mai – 17h > 20h

Soirée proposée par About it

Mr Nicolas (Dj Set) / Campobass percu (MJ Hornu)

Samedi 15 mai – 17h > 20h

Double impro par Elora Pasin

Des duos de danseurs de tous styles sélectionnés le jour même, une contrainte tirée au hasard et un DJ aux commandes musicales : voilà les ingrédients de cette soirée danse surprenante où tout peut arriver….

Dimanche 16 mai – 17h > 20h

Soirée proposée par About it

Innadiyard Soundsystem / Rewind (Dj Set)

Lundi 17 et mardi 18 mai

Jours de relâche

Mercredi 19 mai – 17h > 20h

Action spéciale still standing for culture et After avec About it avec Holger Premier DJ Set

Still standing for culture est un mouvement national qui lutte pour que le poids des mesures sanitaires soit réparti sur l’ensemble de la société plutôt que sur certains secteurs en particulier (et notamment la culture). Ce soir-là, venez à la rencontre de diverses personnalités locales actives pour la cause lors d’un apéro politique, et profitez des respirations musicales proposées par la maison des jeunes CAJ-mir.

Avec notamment Aurore Van Dam, Stefan Ghisbain (Still standing for culture); Samuel Tubez (Plaza art), des étudiant.e.s d’arts2, les artistes Elise Henrion, Benjamin Poignard, Loris Legnaro, la Mj CAJ-mir, le collectif VeloBlaster, Denys Desmecht (Youfm), C M A _ Centre Multi Activités….

Jeudi 20 mai – 17h > 20h

Soirée Slam de poésie par le Collectif enV.I.E.S

Venez (re)découvrir cette poésie orale née à Chicago dans les années 1980, qui fait le bonheur des autodidactes et des amateur·rice·s comme des artistes issus du Hip-Hop, de la musique ou du théâtre. Un poème dit, un verre offert !

Vendredi 21 mai – 17h > 20h

Soirée « festival courtes formes » 2/2

Une soirée avec trois courtes formes scéniques de maximum 40 minutes. Sur scène, des artistes d’ici qui ont comme point commun un passage par la salle de répétition l’Echo des murs. Pour cette deuxième soirée, découvrez la conférence-spectacle désarticulée sur l’égalité, la différence, les frontières et l’intelligence par Rosillo Jesus / El Korchi Abdellah (Nous… Les maîtres du monde); Délicieusement caustique, farce ou drame c’est selon par Sonia Lardy, Marco Taillebuis, Julien Vanbreuseghem, Olivier Douyez, Jean Claude Saudoyer et JAM ou Madame Freeze de Muhammed Gürkan et avec Michel Charpentier pour un voyage riche en couleurs en quête de liberté.

Samedi 22 mai – 17h > 20h

Programmation en cours

Dimanche 23 mai – 17h > 20h

Programmation en cours