Une «bulle de contacts» à l’intérieur de 4 personnes dès le 9 juin?

Quand la bulle de contacts à l’intérieur va-t-elle augmenter ? Ce sera le 9 juin si l’important Comité de concertation de ce mardi suit la proposition qui sera mise sur la table en début de séance.

Nous vous parlions ici de ce qui était sur la table du Comité de concertation de ce mardi concernant la réouverture complète de l’horeca, avec une date : le 9 juin prochain.

Selon la proposition qui est sur la table, le 9 juin serait aussi la date à partir de laquelle notre bulle de contacts pourrait être élargie.

Alors qu’on vient de passer à 2 contacts rapprochés en plus du foyer depuis le 8 mai, on passerait donc à 4 contacts rapprochés en plus du foyer le 9 juin prochain ! Les enfants jusque 12 ans ne seraient pas pris en compte.

Attention toutefois, il s’agit encore ici de la proposition que le gouvernement met sur la table. Elle est toujours susceptible d’être modifiée en fonction des discussions du jour…